La Diputación oferta 3.000 estancias dentro del programa 'Lecer en familia'

Gran Talaso Hotel Sanxenxo D.A.

La Diputación convoca una nueva edición del programa 'Lecer en Familia' y pone a disposición de las familias con menores a su cargo 3.000 plazas en alojamientos para disfrutar de estancias de una noche con actividades socioculturales en la provincia de Pontevedra.

El objetivo de este programa es crear tiempo de ocio de calidad para propiciar el bienestar de las familias, además de impulsar la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad.

Las personas interesadas en solicitar una de estas estadías podrán hacerlo entre los días 1 y 15 de abril.

Las estancias promovidas deben registrarse en el último trimestre de este año o el primero del 2027 y será una noche de fin de semana (viernes o sábado).

De las 2.957 plazas ofertadas por la Diputación, 50 de ellas serán en régimen especial, por lo que estarán subvencionadas al 100% por la entidad provincial. Las restantes, de régimen general, contarán con ayudas que oscilan entre los 60 euros para las personas mayores de 12 años y los treinta para niños o niñas de entre 3 y 12 años. Para los menores de tres años el alojamiento es gratuito.

Establecimientos adheridos

Las familias que accedan a una de las estadía tendrán a su disposición un catálogo de los establecimientos hoteleros de tipo balneario, talaso o spa, para que puedan escoger su destino.

Entre aquellos que están adheridos en esta edición del programa 'Lecer en Familia' destacan cuatro en Sanxenxo: Hotel Nuevo Astur & Spa 3*, Hotel Carlos I Silgar 4*, Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* y el Hotel Spa Nanin Playa 3*. Además, de la comarca de O Salnés también se ofrecen el Hotel Spa Bosquemar 3* en O Grove y el Hotel Pazo O Rial 4* en Vilagarcía de Arousa.