La depuradora de Paxariñas y el emisario submarino de Montalvo se ponen en marcha

Vista aérea de la nueva depuradora de Sanxenxo Cedida

La nueva depuradora de Paxariñas ya está en funcionamiento. La puesta en marcha de esta infraestructura, señalan desde el Gobierno, contribuirá “de manera significativa” a la mejora de la calidad de las aguas de la Ría de Pontevedra.

En el día de ayer, tras la realización de las correspondientes pruebas de funcionamiento y la finalización de conexión eléctrica, han entrado a la EDAR las primeras aguas residuales de Sanxenxo y de Poio. Durante seis meses, la instalación estará en pruebas y, finalizado ese periodo, será el Concello de Sanxenxo, quién se hará cargo de la explotación.

El proyecto de ampliación y remodelación de la depuradora, que dará servicio a unos 100.000 habitantes, casi el doble que la instalación anterior, nace del convenio entre Acuaes y los Concellos de Sanxenxo y Poio.

La inversión, que asciende a los 24 millones de euros, están cofinanciados a través de fondos Feder correspondientes al la Administración General del Estado y por los dos Concellos beneficiados por estas obras.

Además de la nueva depuradora, también se han ejecutado las obras de un nuevo emisario submarino en Montalvo, se ha llevado a cabo la construcción de una nueva estación de bombeo e impulsión en Raxó y se ha sustituido el equipamiento de los bombeos del puerto de Sanxenxo y de Espiñeiro, así como la renovación del colector interceptor de Portonovo.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró su alegría por la puesta en marcha y señaló que estas obras “culminan un proxecto histórico e coloca a Sanxenxo en la “champions” dos concellos españois máis avanzados no coidado das augas”. Además, añadió que la su localidad, “vive das augas” y a partir de ahora, estarán “máis coidadas que nunca”.