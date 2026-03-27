La depuradora de Paxariñas y el emisario submarino de Montalvo se ponen en marcha
La infraestructura, que cuenta con una inversión de 24 millones de euros, dará servicio a 100.000 habitantes
La nueva depuradora de Paxariñas ya está en funcionamiento. La puesta en marcha de esta infraestructura, señalan desde el Gobierno, contribuirá “de manera significativa” a la mejora de la calidad de las aguas de la Ría de Pontevedra.
En el día de ayer, tras la realización de las correspondientes pruebas de funcionamiento y la finalización de conexión eléctrica, han entrado a la EDAR las primeras aguas residuales de Sanxenxo y de Poio. Durante seis meses, la instalación estará en pruebas y, finalizado ese periodo, será el Concello de Sanxenxo, quién se hará cargo de la explotación.
El proyecto de ampliación y remodelación de la depuradora, que dará servicio a unos 100.000 habitantes, casi el doble que la instalación anterior, nace del convenio entre Acuaes y los Concellos de Sanxenxo y Poio.
La inversión, que asciende a los 24 millones de euros, están cofinanciados a través de fondos Feder correspondientes al la Administración General del Estado y por los dos Concellos beneficiados por estas obras.
Además de la nueva depuradora, también se han ejecutado las obras de un nuevo emisario submarino en Montalvo, se ha llevado a cabo la construcción de una nueva estación de bombeo e impulsión en Raxó y se ha sustituido el equipamiento de los bombeos del puerto de Sanxenxo y de Espiñeiro, así como la renovación del colector interceptor de Portonovo.
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró su alegría por la puesta en marcha y señaló que estas obras “culminan un proxecto histórico e coloca a Sanxenxo en la “champions” dos concellos españois máis avanzados no coidado das augas”. Además, añadió que la su localidad, “vive das augas” y a partir de ahora, estarán “máis coidadas que nunca”.