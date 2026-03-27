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Sanxenxo

Acción contra a Fame y el Concello colaboran en la formación de una veintena de personas

C. Hierro
27/03/2026 19:30
Uno de los participantes durante la práctica del curso en Sanxenxo
Uno de los participantes durante la práctica del curso en Sanxenxo
Cedida
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El Concello de Sanxenxo colabora con Acción contra a Fame con una formación en maquinaria agrícola y forestal dentro de las escuelas inclusivas de empleo. El curso, que dio comienzo el pasado lunes, se desarrollará en horario de mañana durante toda la semana que viene.

Los alumnos, todos ellos migrantes acogidos en Sanxenxo, tras varios días de teoría empezaron en el día de ayer a poner en práctica lo aprendido en una parcela municipal del parque empresarial de Nantes.

El curso ofrece una formación completa como operario de maquinaria agrícola y forestal, incorporando también un módulo de iniciación a la poda, con el objetivo de dotar a los participantes de una preparación técnica más amplia y ajustada a las necesidades reales del sector.

Desde Acción contra a Fame destacan que estas escuelas inclusivas están diseñadas para favorecer el acceso al empleo de personas con mayores dificultades, reforzando las competencias profesionales demandadas y acompañándolas en un itinerario individualizado.

En los cursos, detallan, pueden participar personas desempleadas o con interés en el sector, priorizando a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, tanto social como laboral.

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