La carretera gallega con más siniestros en Semana Santa une Pontevedra y A Lanzada

Imagen de archivo de la playa de A Lanzada Cedida

La Semana Santa multiplica el número de coches que circulan por las carreteras de Sanxenxo, lo que provoca que, la carretera PO-308 que enlaza Pontevedra con A Lanzada y pasa por el lugar de Areas, el centro del municipio y Portonovo, es el vial que registra más accidentes en esta época de toda Galicia.

Según un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, Fial, en esta carretera, en los últimos diez años se contabilizaron un total de ocho accidentes con víctimas.

Los incidentes en la carretera más habituales en esta época en toda España, detalla el informe, son los que se producen en carreteras convencionales y, principalmente en tramos rectos. En cuanto a la tipología de los accidentes, las salidas de vía sin colisión son los que más se repiten y el alcance entre dos o más coches, la segunda causa.

Por el tipo de vehículo, seis de cada diez vehículos implicados son turismos, aunque, se observa un aumento de los accidentes que involucran a las motocicletas y a las bicicletas.

En el perfil de las víctimas y también el de los conductores implicados predominan los hombres (61%) con una edad comprendida entre los 31 y 45 años