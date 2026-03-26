Juan Luis Guerra vuelve a Sanxenxo acompañado de Elvis Crespo y Gente de Zona

El cantante Juan Luis Guerra, durante el concierto cancelado en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El cantante Juan Luis Guerra vuelve a Sanxenxo un año después de haber suspendido su anterior concierto por culpa de la lluvia. Y esta vez, el artista de Santo Domingo no se subirá al escenario solo, si no que estará acompañado de Elvis Crespo y el grupo 'Gente de Zona'.

La fecha para este espectáculo que, desde la organización señalan que "no es solo un concierto, es un maratón de éxitos que hará vibrar Sanxenxo como nunca antes lo ha hecho", es el 12 de julio y, la ubicación, el estadio de Baltar.

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el lunes 30 de marzo a partir de las 12:00 horas a través del portal www.entradas.com. Los primeros 3.000 tickets tendrán un precio promocional de 55 euros (con los gastos de gestión incluidos).

Deuda pendiente

Juan Luis Guerra salda con este concierto una deuda pendiente con su público después de que, el pasado mes de julio del 2025, a causa del fuerte viento y de la lluvia, tuviera que cancelar su concierto a penas veinte minutos después de haber empezado.