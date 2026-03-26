El Concello avanza en la gestión directa de los servicios de recogida de basura y limpieza

Un momento de la visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a la feria de servicios de Silleda Cedida

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, acudieron a la Feria de Servizos Municipais en Silleda con el objetivo de contactar con empresas punteras en la gestión de residuos y con proveedores de maquinaria y servicios de recogida.

Este encuentro está relacionado con el objetivo que tiene el Concello de asumir la gestión directa de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. Asunto que llevará al Pleno ordinario que se celebrará el próximo lunes.

La idea del gobierno local es subrogar a los 26 trabajadores adscritos a los servicios, reforzar la maquinaria y aumentar el número de contenedores para ofrecer un servicio de mayor calidad al municipio.

Mientras se formaliza la asunción de la gestión directa, señala el Concello, la actual concesionaria continuará con la prestación del servicio un plazo mínimo de 90 días y un máximo de 180 días, según la normativa vigente.

Durante la visita a la feria, tanto el alcalde como el concejal pudieron conocer la maquinaria más puntera del sector de residuos y limpieza viaria, así como las últimas tecnologías que se podrían aplicar en el servicio.