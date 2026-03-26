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Sanxenxo

El BNG propone habilitar un espacio público específico de ocio para los jóvenes de la villa

C. Hierro
26/03/2026 19:29
Adrián González, responsable local del BNG de Sanxenxo
Adrián González, responsable local del BNG de Sanxenxo
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El grupo municipal del BNG de Sanxenxo presentará una propuesta en el Pleno para habilitar áreas destinadas al ocio para los jóvenes de la villa. Este espacio público, señalan los nacionalistas, sería un espacio que facilite la convivencia y la socialización en condiciones seguras y accesibles, no condicionadas al consumo.

El responsable local del partido, Adrián González, quiere, con la moción, instar al gobierno local a estudiar la viabilidad de crear este espacio y poner en marcha este lugar específico para la juventud. Este lugar, señalan los nacionalistas, debería contar con recursos como sala de juegos de mesa, futbolines, mesas de billar, salas de cine o proyecciones audiovisuales y zonas de descanso.

Este espacio, indican, deberá garantizar las condiciones en materia de accesibilidad, seguridad y mantenimiento. Para facilitar su uso, desde el BNG proponen que el espacio sea lo más céntrico posible y, además, que se lleven a cabo medidas que faciliten el desplazamiento de los jóvenes desde otras parroquias.

González defiende la propuesta porque “é necesario promover alternativas que sexan punto de encontro".

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