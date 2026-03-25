Sanxenxo suma 39 kilómetros de paseo entre la naturaleza en sus nueve Senderos Azules

Personas disfrutando de los Senderos Azules en O Salnés Gonzalo Salgado

Sanxenxo busca atraer a visitantes todo el año. Es por ello que, desde hace años, el Concello se esfuerza por ser algo más que un destino de sol y playa y, para ello, trabaja en promocionar los paisajes de costa y de interior que presenta la localidad en cualquier época.

Una de las apuestas para conseguir este reto es sumar kilómetros de paseos que cuenten con el distintivo ‘Sendero Azul’ otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) a aquellos itinerarios que promueven la educación ambiental y el uso sostenible. Y este envite tiene sus frutos ya que, actualmente, Sanxenxo es la localidad española que alberga el mayor número de estos reconocimientos, sumando un total de nueve, lo que se traduce en más de 39 kilómetros de paseos por la localidad con estas características.

Los senderos que cuentan con esta distintivo en la villa son muy variados. Así, cuentan con aquellos que transcurren en su totalidad por la costa, como puede ser el ‘Sendero Mágico de A Lanzada’ que tiene una longitud de más de 3.000 metros y comienza en la playa de Foxos, pasa por las excavaciones del yacimiento arqueológico de A Lanzada o la hermosa Ermita aquí ubicada para terminar en la playa de Areas Gordas.

Ermita de A Lanzada en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Otras rutas, sin embargo, están diseñadas para dar a conocer las zonas más escondidas de la villa como puede ser, por ejemplo, la ‘Ruta de los Carballos de Aldariz’. Este paseo, que tiene una longitud de más de seis kilómetros, discurre por la zona más alta de la parroquia de Bordóns y atraviesa puntos como la aldea de Aldariz, el Con da Ventureira, la Carballeira de Leirana o el Chan da Gorita.

Completan el listado de Senderos Azules de Sanxenxo, la ruta del Con da Romaíña - Con da Ventureira (última incorporación), los senderos litorales de Areas-Punta Festiñanzo, Canelas-Punta Cabicastro, Montalvo-Major, Paxariñas-Montalvo y Sanxenxo-Portonovo y la senda fluvial del Río Pintillón.

Más demanda

El concejal de Turismo y Playas de Sanxenxo, Juan Deza, señala que, actualmente, este tipo de incentivos en los municipios vacacionales son valorados de manera muy positiva tanto por los vecinos y vecinas de la propia localidad como por los turistas. “Es un recurso que cada vez más visitantes demandan, una forma de conectar con la naturaleza y hacer ejercicio”, señala Deza.

Personas disfrutando de los Senderos Azules en O Salnés Gonzalo Salgado

Además, el concejal, indica que el Concello busca potenciar a través de estos senderos diferentes zonas de la villa con el objetivo de atraer a todo tipo de visitantes. “Tratamos de que cada una de nuestras sendas transcurran por zonas de gran belleza y que vengan avalados por los estándares de sostenibilidad y educación ambiental”, cuente el edil de Turismo.

Todos estos paseos, además de contar con las especificaciones necesarias para contar con el distintivo ‘Sendero Azul’ otorgado por la Adeac, también cuentan, señala Deza, con “su señalización y cartelería correspondiente donde se destacan los principales atractivos de cada una de las rutas”.

A pesar de ser el municipio de España que cuenta con mayor número de estos reconocimientos, el Concello de Sanxenxo, sigue trabajando para alcanzar más. “Nuestros esfuerzos se centran ahora en la Ría de Arousa y en potenciar no solo su belleza paisajística sino también su valor como reserva ornitológica”, cuenta Deza. Y explica: El trazado de la senda atraviesa uno de los humedales más importantes del mundo, donde cerca de 13.000 aves de 220 especies diferentes hibernan cada año”.

Más a largo plazo, cuenta el concejal de Turismo, les gustaría crear una senda que conecte “todo el municipio y pase por las distintas parroquias tomando como punto de encuentro las iglesias”.

O Salnés

En toda la comarca de O Salnés, únicamente hay otros tres senderos que cuentan con este distintivo. Uno de ellos transcurre íntegramente por el municipio de Vilagarcía, el segundo parte de esta localidad y alcanza Caldas de Reis y Portas y, el último, pertenece al concello de Meaño.

La primera es la ‘Senda Marinera de Vilagarcía’ que une las parroquias de Vilaxoán y Carril por la costa mientras se descubren pequeñas calas, grandes arenales y frondosos parques. La longitud es de poco más de 7.500 metros.

La ‘Vía Verde do Salnés’, por su parte, pasa por lugares tan emblemáticos como el Pazo de Rubiáns o el puente metálico sobre el río Umia. Cuenta con ocho kilómetros de distancia y está diseñada para ser recorrida en poco más de dos horas, ya que el trazado es sencillo.

La última de la comarca es la ‘Senda dos Muiños de Lores’, un itinerario que recorre la ribera del río Chanca y muestra a los visitantes más de veinte antiguos molinos, algunos restaurados y otros en ruinas.