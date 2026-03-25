La Xunta entrega más de 1.400 árboles autóctonos para plantar y contribuir a la prevención de incendios

La Xunta hace entrega de árboles autóctonas para combatir los incendios forestales Gonzalo Salgado

La Xunta inició ayer el reparto de los primeros 1.410 árboles autóctonos a los vecinos y vecinas de Sanxenxo para repoblar las parcelas en franjas secundarias (50 metros alrededor de los núcleos de población) y, además de mejorar la gestión de la biomasa, contribuir a prevenir los incendios forestales.

La entrega de estos ejemplares tuvo lugar en la nave de servicios del parque empresarial de Nantes y contó con la presencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, del alcalde del municipio, Telmo Martín, y los concejales de Medio Ambiente, Yago Torres y de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola.

Las personas que recibieron los árboles, que se trataban de cerezos, robles, castaños y nogales, eran vecinos del municipio que previamente los habían solicitado en la oficina de Medio Ambiente. Cada uno de ellos recibirá un ejemplar por cada siete metros cuadrados de terreno hasta agotar existencias. Todos los beneficiarios están obligados a plantar los árboles en sus parcelas con el objetivo de crear una franja natural frente a los incendios.

Uno de los vecinos de Sanxenxo recogiendo las especies arbóreas Gonzalo Salgado

“Hoxe estamos cumprindo cun compromiso adquirido o ano pasado cos veciños nas reunións que mantivemos polas parroquias co Seaga pola limpeza de fincas nas franxas secundarias. Quero agradecerlle á Xunta de Galicia a súa colaboración por cedernos 3.000 árbores”, dijo el alcalde durante el acto. Y añadió: “Sanxenxo ten 43 kilómetros cadrados, pero ademais de praia, ten moito monte e nos gustaría seguir promovendo un bosque autóctono e agradable polo que moita xente tamén nos visita”.

Por su parte, la conselleira destacó que Sanxenxo es un “concello pioneiro e adherirse a esta iniciativa que se inclúe no convenio de faixas secundarias que é esencial para protexer os máis de 30.000 núcleos de Galicia”. Además, recordó lo importante que es tener estos espacios limpios “e sen esas árbores prohibidas porque chegado un lume van a axudar a protexer o que máis queremos, as nosas casas”.

284 concellos adheridos

Actualmente, señaló la conselleira, hay un total de 284 concellos adheridos a esta iniciativa y recordó que la convocatoria para solicitar estas especies por parte de los municipios todavía está abierta hasta el próximo martes 31 de marzo.

El presupuesto que tiene la Xunta para este convenio, que firma con la empresa pública Seaga, es de 25 millones de euros, una cantidad que duplica la invertida en el mismo proyecto el año anterior.