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Sanxenxo

La portonovesa Carmen Uhía cumple 102 años

La mujer mantiene la costumbre de caminar cada día

C. Hierro
25/03/2026 16:56
La centenaria Carmen Uhía, durante la celebración de su 102 cumpleaños
La centenaria Carmen Uhía, durante la celebración de su 102 cumpleaños
Cedida
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La portonovesa, Carmen Uhía, cumple 102 años rodeada del cariño de su familia, entre los que se encuentran hijos, nietos, bisnietos y, hasta una tataranieta.

Para celebrar este día tan especial, la vecina de Sanxenxo sopló las velas junto a sus allegados y, además, contó con la visita del alcalde, Telmo Martín y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago.

“Ogallá tiveramos máis veciñas como Carmen e que con estes anos estiveran como ela. É un pracer vir a felicitala”, aseguró Martín tras entregarle un gran ramo de flores a la cumpleañera.

Una vida muy activa

Carmen Uhía es una mujer muy activa que mantiene su costumbre de caminar todos los días, pese a haber sufrido recientemente un pequeño achaque que le obligó a estar hospitalizada unas semanas por primera vez en su vida. "No hospital ninguén cría a idade que teño", les comentó la centenaria al alcalde y a la concejala.

Desde ese achaque, contó, los paseos que hace son más cortos. “Chego ata Canelas, pero xa non subo a costa de Paxariñas, pero espero facelo pronto”, aseguró.

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