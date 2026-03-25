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Sanxenxo

'La Madrugá Tour' de Delaossa aterriza en Sanxenxo el 8 de agosto

El artista se suma al cartel del festival Costa Feira

C. Hierro
25/03/2026 18:30
Delaossa, nuevo artista confirmado en el Costa Feira
Delaossa, nuevo artista confirmado en el Costa Feira
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El malagueño Delaossa es el último artista confirmado por el festival Costa Feira. El artista llegará a Sanxenxo el 8 de agosto, cita incluida en su gira bajo el nombre 'La Madrugá Tour'.

El rapero es, actualmente, uno de los cantantes más populares e influyentes de la música urbana española. Sus temas, que narran el día a día en su barrio, son una mezcla equilibrada entre la crudeza y la sensibilidad.

Canciones como "Veneno" que cuenta con más de 50 millones de reproducciones o "Tú me has dejado", en la que colabora con Nicki Nicole, son algunos de los éxitos que han llevado a Delaossa a ser consolidado uno de los principales exponentes del rap melódico.

La venta de entradas para asistir a su directo se activará el viernes 27 de marzo a través de la propia página web del festival. 

Otras confirmaciones

Costa Feira presenta, como en ediciones anteriores, un cartel muy variado en el que todos los estilos musicales tienen cabida. Así, junto a Delaossa, se subirán al escenario de este festival de Sanxenxo artistas como Xavibo (30 de julio), Nicky Jam (3 de agosto), Loquillo (10 de agosto), Rusowsky (15 de agosto) o Taburete (10 de agosto).

El cartel todavía está abierto, por lo que se espera que en los próximos días se unan más nombres a esta lista de artistas.

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