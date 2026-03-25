El Concello licita el acondicionamiento anual de sus 23 playas por 72.000 euros

Bañistas en la playa de Silgar en Sanxenxo el verano pasado Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo saca a licitación el acondicionamiento de sus 23 playas de cara a la temporada de verano. Para este servicio se destinará un total de 71.980 euros.

El pliego de condiciones contempla actuaciones en los arenales de Santa Mariña, Pampaído, Area de Agra, Areas, Palacios-Barreiros, Grileira, Carabuxeira. Lavapanos, A Panadeira, Silgar. Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nuestra Señora da Lanzada, Areas Gordas y O Espiñeiro-A Lanzada.

Los trabajos se centrarán en labores de mantenimiento de vallas, torretas de socorrismo, aseos y espacios de madera con la aplicación de un tratamiento que aumente su durabilidad y, en algunos casos, el pintado para la mejora de la estética de los elementos.

De esta manera, el Concello señala que se trata de un contrato mixto ya que se incluyen pequeñas obras o mejoras y también servicios a través de la colocación y retirada de pasarelas, así como de paneles informativos de diferentes tipo y varias señalizaciones.

Silgar

Además, el Concello, actualmente está dotando de un nuevo acceso peatonal a la playa de Silgar. Esta rampa, que estará adaptada a personas con movilidad reducida, tiene como objetivo responder a una vieja demanda de los bañistas que se colocan en este punto del arenal. La superficie en la que se instalará -el extremo oeste- mide unos cien metros cuadrados.

Acceso a la playa de Silgar D.A.

El Concello comienza las obras para dotar a la playa de Silgar de un nuevo acceso peatonal Más información

La actuación cuenta, para su pago, con una ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP..

La playa, actualmente, cuenta con ocho conjuntos de escaleras para el acceso de los bañistas y, ahora, con este proyecto, sumará un total de tres rampas para el uso de usuarios con movilidad reducida y carros.