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Sanxenxo

Nace el primer parque micológico de Sanxenxo tras la plantación de un total de 49 especies arbóreas

La creación de este bosque nace de un proyecto del FP Básico de Hostelería y Restauración

C. Hierro
24/03/2026 18:12
Alumnado participante en la plantación de árboles en el parque empresarial de Nantes
Alumnado participante en la plantación de árboles en el parque empresarial de Nantes
Gonzalo Salgado
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Una parcela de 4.000 metros cuadrados, ubicada en el parque empresarial de Nantes, se convertirá en el primer parque micológico de Sanxenxo. Esto es así, gracias a que alumnado del FP Básico de Hostelería y Restauración y del CEIP de Nantes llevaron a cabo la plantación de 49 especies arbóreas micorrizadas -robles, castaños, saúcos, alisos y frescos- que generarán el sustrato idóneo para la reproducción de setas, fundamentalmente de boletus y níscalos.

La producción de los hongos será una realidad en este espacio que estará abierto al público a partir del quinto año, ya que es preciso que se adapten al terreno. “Buscamos que ademáis da parte didáctica haxa unha vinculación social co entorno a través dun produto como a seta”, dice Rubén Otero, profesor del FP.

Alumnado participante en la plantación de árboles en el parque empresarial de Nantes
Alumnado participante en la plantación de árboles en el parque empresarial de Nantes
Gonzalo Salgado

La creación de este bosque es fruto de un proyecto de innovación del FP Básico de Hostelería y Restauración, premiado por la Xunta de Galicia que, incluye también, el diseño de un huerto micológico en el Hotel Sixto (donde actualmente hacen las prácticas) y un espacio gastronómico para elaborar vino blanco y tinto, vinagre balsámico y sales aromatizadas con setas.

El proyecto está previsto que se presente en la Cidade da Cultura en abril.

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