Ingresa en prisión el detenido como autor de varios robos con violencia en Vilalonga

Un agente de la Guardia Civil que participó en la detención en Sanxenxo Cedida

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sanxenxo detuvieron a un varón con amplios antecedentes judiciales y policiales como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en la parroquia de Vilalonga el pasado día 21.

Los hechos investigados y el detenido, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, que decretó su ingreso a prisión.

La detención de este hombre, detallan fuentes de la Guardia Civil, fue posible tras la llamada de un ciudadano alertando de la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de un establecimiento. De forma inmediata, varias patrullas se desplazaron al lugar, donde los agentes sorprendieron al individuo ‘in fraganti’ cuando trataba de cometer un nuevo robo, portando efectos que acababa de sustraer, así como elementos empleados para la comisión de los hechos.

Después de su detención, las gestiones llevadas a cabo permitieron esclarecer su participación en otros robos con fuerza cometidos en horas previas en un establecimiento de hostelería y en las oficinas de un club de fútbol, accediendo mediante la fuerza y provocando destrozos que superan los 6.000 euros.

Entran a robar en varios establecimientos de la parroquia de Vilalonga Más información

Además, las pesquisas también permitieron localizar los efectos sustraídos en el club deportivo, que se encontraban ocultos en una zona descampada a escasos metros del lugar del robo.