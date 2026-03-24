El Gobierno reparará la fachada del cuartel de la Guardia Civil al terminar las obras del tejado

Un momento de la visita al cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo Cedida

l subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó en el día de ayer el cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo para supervisar el estado del inmueble antes de comenzar con las obras de emergencia para reparar los daños causados por los temporales de este invierno en la cubierta del edificio.

Vuela una parte del tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo Más información

En este encuentro, en el que estuvo presente el general de la Brigada Miguel Ángel González, jefe de la 15ª zona de la Guardia Civil, anunciaron que ya está abierto un procedimiento ordinario de licitación para adjudicar las obras de reparación de la fachada para garantizar el aislamiento del edificio. Desde el Gobierno esperan que estos trabajos estén adjudicados este mismo año.

En la supervisión del edificio, en la que también estuvieron presentes el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el teniente coronel Óscar Grañas y otros mandos del cuartel del municipio, se indicó que las obras de reparación comenzarán “de inmediato” y tendrán una duración máxima de tres meses.

El Estado destina más de 205.000 euros a reparar el tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo Más información

De esta manera, la previsión es que a mediados del próximo mes de junio estén terminados estos trabajos y puedan comenzar los trámites para la mejora del aislamiento de la totalidad de la fachada del cuartel.