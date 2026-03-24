El Concello licita la humanización de Aios para calmar el tráfico y mejorar la seguridad vial

Núcleo rural de Aios, en Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo licita la humanización del núcleo rural de Aios con una inversión de 674.190 euros del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y con fondos municipales. La actuación ayudará a calmar el tráfico rodado y mejorará la seguridad peatonal.

En total son unas veinte casas las que componen este núcleo, así como edificaciones auxiliares como alpendres, hórreos y un lavadero, de alto valor patrimonial. Este, se sitúa además próximo a lugares de interés turístico y playas como Pragueira y Bascuas.

En la actualidad, los viales tienen anchos desiguales que en muchos casos no son adecuados para la doble circulación y, en cuanto a los estacionamientos, los coches aparcan de forma desordenada. Además, el proyecto, que abarca un ámbito de actuación de 2.581 metros cuadrados, propone cambiar las redes de electricidad a unas instalaciones adecuadas y eficientes.

En cuanto a los firmes se renovará el asfalto y hormigón, así como y la iluminación pública, instalando un total de 20 luminarias sobre fuste y 2 luminarias a nivel del suelo al pie del crucero. También se renovará el mobiliario urbano instalando dos bancos de madera en la plaza del crucero.