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Sanxenxo 

El Concello licita la humanización de Aios para calmar el tráfico y mejorar la seguridad vial

La actuación contará con una inversión de 674.190 euros del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra

Fátima Pérez
24/03/2026 08:00
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Núcleo rural de Aios, en Sanxenxo
Cedida
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El Concello de Sanxenxo licita la humanización del núcleo rural de Aios con una inversión de 674.190 euros del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y con fondos municipales. La actuación ayudará a calmar el tráfico rodado y mejorará la seguridad peatonal.

En total son unas veinte casas las que componen este núcleo, así como edificaciones auxiliares como alpendres, hórreos y un lavadero, de alto valor patrimonial. Este, se sitúa además próximo a lugares de interés turístico y playas como Pragueira y Bascuas.

En la actualidad, los viales tienen anchos desiguales que en muchos casos no son adecuados para la doble circulación y, en cuanto a los estacionamientos, los coches aparcan de forma desordenada. Además, el proyecto, que abarca un ámbito de actuación de 2.581 metros cuadrados, propone cambiar las redes de electricidad a unas instalaciones adecuadas y eficientes.

En cuanto a los firmes se renovará el asfalto y hormigón, así como y la iluminación pública, instalando un total de 20 luminarias sobre fuste y 2 luminarias a nivel del suelo al pie del crucero. También se renovará el mobiliario urbano instalando dos bancos de madera en la plaza del crucero. 

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