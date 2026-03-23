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Sanxenxo 

Un total de 16 alumnos de Austria se despiden de Sanxenxo tras un intercambio educativo

Fátima Pérez
23/03/2026 21:14
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Recepción de los alumnos de Austria en la Casa do Concello 
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El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, recibieron esta mañana en el salón de plenos de la Casa Consistorial al alumnado y profesorado del IES Sanxenxo que participan en un intercambio con un centro educativo de Austria.

A la recepción asistieron un total de 16 alumnos de Austria junto a dos profesores del mismo país y también docentes y alumnado del IES Sanxenxo que formaron parte del intercambio estudiantil. El alcalde les invitó a conocer el municipio en esta semana de intercambio y a disfrutar de las 17 playas con bandera azul, así como de los nueve senderos azules. “Ahora estamos censados 18.000, pero en verano multiplicamos por seis la población”, dijo.

Por su parte, Nati Parada les explicó el significado de los elementos y los colores de la bandera de Sanxenxo.

El Concello obsequió a los alumnos con material turístico del municipio y, como recuerdo, para el centro educativo austríaco un cuadro con una fotografía del paisaje del emblemático faro de Portonovo con Sanxenxo de fondo. 

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