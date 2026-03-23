Sanxenxo baliza cinco de sus arenales ante la previsión de bañistas para esta Semana Santa

Los operarios instalando las boyas en las playas Cedida

Sanxenxo volverá a adelantar a Semana Santa el balizamiento en las playas de Panadeira, Silgar, Baltar, Canelas y Caneliñas. Esta medida se adopta un año más, y por cuarto consecutivo, por la afluencia de bañistas en esta semana en la que aumenta el flujo de turistas en toda la comarca.

El Concello advierte que no se colocará la señalización habitual con corcheras ya que no soportaría las condiciones del mar, pero sí se delimitará con una línea de boyas amarillas la zona de baño. Los trabajos comenzaron hoy mismo en la playa de Silgar y continuarán los próximos días en las playas antes mencionadas.

Ya para la temporada de verano el balizamiento completo con corcheras se llevará a cabo entre el 1 de mayo y el 1 de junio, en las playas de Agra, Areas, Panadeira, Pampaído, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, O Espiñeiro y A Lapa. Esta señalización deberá ser retirada antes del próximo 31 de octubre.

Además, se instalarán y se pondrán en funcionamiento en cada una de las boyas, luces LED solares en las playas de Panadeira, Silgar, Baltar y Caneliñas para facilitar su visión tanto a los bañistas como a las embarcaciones.