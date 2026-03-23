La Coral Santa María de Adina celebra 40 años como parte de la banda sonora de Sanxenxo
La agrupación musical es la más longeva del municipio y para celebrarlo organizan toda una serie de eventos a lo largo del año. El primero será un concierto benéfico el día 11 de abril
Este 2026 la Coral Polifónica Santa María de Adina de Portonovo cumple 40 años de historia y trayectoria musical ininterrumpida. Fundada en 1986 por el ya fallecido párroco, don Xaquín Gómez Barros, la agrupación no nació estrictamente como un coro parroquial, pero promovió una iniciativa cultural que pronto se asentó en el municipio, siendo actualmente el coro decano del concello de Sanxenxo.
Desde hace tres décadas, la coral está dirigida por Josefa María Dorado Soto, quien afirma que comenzó siendo muy joven en esta labor, lo que le ha permitido ser testigo directo de la evolución de la formación a lo largo de todos estos años. Actualmente son entorno a 25 integrantes los que forman la coral, aunque en el pasado la agrupación llegó a estar cerca de los 40 miembros. De todos ellos, dos han podido vivir en su propia piel la historia del grupo, formando parte del mismo desde el año de su fundación, un total ejemplo de compromiso.
A lo largo de estos cuarenta años, la coral no solo ha compartido sus armonías con vecinos y visitantes de Sanxenxo, sino que su música también ha traspasado las fronteras gallegas: “Nós temos feito un montón de cousas, como concertos en Asturias ou por Castela e León. Agora a media de idade é máis alta, entón é máis complicado á hora de organizar actos dese estilo, pois para unha viaxe non é o mesmo ter 50 que 70 anos. Pero os ánimos e as ganas de facer cousas están aí, sempre tendo en conta a dispoñibilidade da xente”, cuenta la directora.
En este sentido, señala que le gustaría que más gente joven se animase a participar en la agrupación, destacando que “ten moitas cousas positivas” como su carácter colectivo e intergeneracional: “Realmente ten moitas cousas boas e, ademais, é un placer, pois non é solo expoñerse a cantar, senón que formas parte dun conxunto. As túas virtudes e defectos vanse xuntar coas dos demais porque somos iso: un conxunto”.
Sin embargo, afirma que cada vez cuesta más captar a adolescentes o niños que se presten a participar en este tipo de actividades: “Xa non queren participar en actividades de asociacións, e os que o fan, fano en varias. Pero entre que hai pouca xente xoven e a que hai case non participa, non hai relevo xeracional”.
Ante esto, confiesa ver el futuro del coro un tanto incierto, aunque es consciente de que aún quedan años de rodaje: “Para todas as asociación non lucrativas, o futuro é moi incerto. A época do Covid marcou un antes e un despois, pois realmente se destrueu moito o asociacionismo e fixo que baixase moita xente participante. Cando saímos do Covid tivemos que volver a empezar, pero non solo nós. Así que, como se ve o futuro? Con ganas e ilusión, pero incerto”, subraya la presidenta.
Pese a los inconvenientes, incide en que el objetivo del coro es “seguir crecendo” y subraya que “as portas están abertas a todo aquel que queira aprender e teña ganas de facer cousas bonitas”, concluye.