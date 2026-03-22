Una mujer resulta herida en un accidente por alcance en Dorrón

Los vehículos implicados en el suceso Cedida

Una mujer resultó herida este sábado por la noche como resultado de una colisión por alcance entre dos vehículos en la parroquia de Dorrón, en Sanxenxo. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 14 de la PO-308, sobre las 20:45 horas.

Fuentes del 112 trasladan que fue un particular quien dio aviso del incidente, señalando que una mujer estaba herida, pero no de gravedad. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Urgencias Sanitarias-061 para atender a la afectada.

También, intervinieron agentes de Emergencias Sanxenxo y de la Policía Local para asegurar la zona y gestionar la situación tras el accidente.