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Sanxenxo

Una mujer resulta herida en un accidente por alcance en Dorrón

El suceso tuvo lugar por la noche en la PO-308

Sandra Rey
22/03/2026 11:53
accidente dorrón
Los vehículos implicados en el suceso
Cedida
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Una mujer resultó herida este sábado por la noche como resultado de una colisión por alcance entre dos vehículos en la parroquia de Dorrón, en Sanxenxo. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 14 de la PO-308, sobre las 20:45 horas.

Fuentes del 112 trasladan que fue un particular quien dio aviso del incidente, señalando que una mujer estaba herida, pero no de gravedad. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Urgencias Sanitarias-061 para atender a la afectada.

También, intervinieron agentes de Emergencias Sanxenxo y de la Policía Local para asegurar la zona y gestionar la situación tras el accidente.

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