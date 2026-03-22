Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Un corte de agua programado en la PO-308 interrumpirá temporalmente el servicio este lunes por trabajos de mejora

La actuación está prevista entre las 9 y las 11 horas en el tramo desde la rotonda de Canelas hasta la de Arra

Sandra Rey
22/03/2026 13:07
Un tramo de la PO-308 a su paso por la zona de Canelas
Un tramo de la PO-308 a su paso por la zona de Canelas
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El servicio de abastecimiento de agua municipal sufrirá este lunes, 23 de marzo, un corte programado debido a labores de renovación en la red, afectando a ambos márgenes de la carretera PO-308, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda de Canelas y la de Arra. 

La interrupción está prevista entre las 9 y 11 horas, y desde el Concello de Sanxenxo piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas a los vecinos de la zona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina