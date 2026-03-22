Sanxenxo
Un corte de agua programado en la PO-308 interrumpirá temporalmente el servicio este lunes por trabajos de mejora
La actuación está prevista entre las 9 y las 11 horas en el tramo desde la rotonda de Canelas hasta la de Arra
El servicio de abastecimiento de agua municipal sufrirá este lunes, 23 de marzo, un corte programado debido a labores de renovación en la red, afectando a ambos márgenes de la carretera PO-308, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda de Canelas y la de Arra.
La interrupción está prevista entre las 9 y 11 horas, y desde el Concello de Sanxenxo piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas a los vecinos de la zona.