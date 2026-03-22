Un corte de agua programado en la PO-308 interrumpirá temporalmente el servicio este lunes por trabajos de mejora

Un tramo de la PO-308 a su paso por la zona de Canelas DA

El servicio de abastecimiento de agua municipal sufrirá este lunes, 23 de marzo, un corte programado debido a labores de renovación en la red, afectando a ambos márgenes de la carretera PO-308, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda de Canelas y la de Arra.

La interrupción está prevista entre las 9 y 11 horas, y desde el Concello de Sanxenxo piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas a los vecinos de la zona.