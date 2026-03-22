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Sanxenxo

Entran a robar en varios establecimientos de la parroquia de Vilalonga

Los sucesos tuvieron lugar la noche del pasado viernes y el responsable ya ha sido interceptado

Sandra Rey
22/03/2026 17:15
La plaza central de la parroquia
La plaza central de la parroquia
Mónica Ferreirós
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La parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, fue la noche del pasado viernes víctima de varios hurtos en diferentes establecimientos de la localidad, entre ellos el bar-tapería A Alameda, la empresa de lavado de coches Auto Wash y las oficinas del Vilalonga F.C., también sede del Atlético Villalonga FF y la comisión de fiestas.

Fuentes vecinales consultadas por este periódico afirmaron que el supuesto responsable de los hechos es un vilalongués conocido por protagonizar en anteriores ocasiones esta clase de incidentes, y tal como y como señalaron, ya ha sido interceptado por los servicios de seguridad.

Entre los objetos sustraídos, desde la directiva del Vilalonga F.C. declararon que en su caso se llevaron un portátil y una tablet, además de dañar varias puertas. Asimismo, comentaron que en el caso del lavado Auto Wash intentaron forzar una de las máquinas expendedoras de monedas. 

Por su parte, en el bar-tapería A Alameda el responsable de los hechos tan solo llegó a apalancar la puerta de entrada, sin llegar a acceder al interior del local gracias a que un vecino se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y dio la voz de alarma.

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