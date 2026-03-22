El Concello de Sanxenxo licitará mañana las obras de humanización del Camiño do Castro en Dorrón

Un tramo del vial Cedida

El Concello de Sanxenxo licitará mañana la humanización del Camiño do Castro en Dorrón. La actuación, financiada a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, supondrá una inversión de 412.445 euros. La obra está previsto que tenga un plazo de duración de cuatro meses.

La intervención transformará por completo este vial que conecta el núcleo rural de O Castro con la carretera PO-308. El actual camino, con tramos de fuerte pendiente y un firme deteroriado, será renovado en su totalidad para mejorar la seguridad y la comodidad tanto de peatones como de conductores. El nuevo trazado incorporará un pavimento más resistente, un sistema de drenaje eficaz y redes actualizada de saneamiento y abastecimiento.

El proyecto también incluye el soterramiento del cableado aéreo y la instalación de luminaria de bajo consumo, lo que contribuirá a reducir el impacto visual y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.

Además, se contempla la construcción de un muro de contención y la ampliación del ancho de la calzada, adaptando la vía a las necesidades actuales del tráfico. La seguridad peatonal se mejorará con la ejecución de una nueva barandilla, la ampliación parcial del camino incorporando una cesión de terreno e incorporando señalización horizontal y vertical.

El objetivo es seguir extendiendo el modelo de humanización que ya ha transformado otros espacios del municipio, garantizando que todos los núcleos rurales disfruten de servicios de calidad similares a los de las zonas urbanas.