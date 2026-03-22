Cerca de 40 jóvenes y adultos se unen en la playa A Lanzada para una recogida voluntaria de basura

Los participantes en la actividad Cedida

Entorno a 40 jóvenes y adultos del municipio de Sanxenxo se reunieron este domingo por la mañana en la playa de A Lanzada para colaborar en una recogida de basura voluntaria, una actividad organizada por la Asociación Cultural Andarela y la Asociación Amigos da Dorna de Portonovo.

Según cuenta la presidenta de Andarela, Estrella Martínez, debido al carácter de espacio protegido del entorno, para poder llevar a cabo la limpieza colectiva fue necesario pedir un permiso especial y mismo la presencia de efectivos de Patrimonio Natural para revisar las labores.

Los voluntarios durante la recogida de basura Cedida

Aún así, Martínez destaca el éxito de la recogida, incidiendo sobre todo en la diversidad generacional de los participantes: “Hai que darlle as grazas aos pais porwque creo deberon vir sobre dez ou doce rapaces, e está moi ben que inciten isto neles, porque son o futuro. Ademais, víalos contentos de participar. É moi boi que desde pequenos se impliquen”.

Durante las dos horas que duró la actividad, los participantes recogieron botellas, vidrios, etiquetas de neoprenos, microplásticos generales y, de nuevo, tarugos (palos de batea) arrastrados por los temporales del tren de borrascas del pasado invierno.