Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Arde un coche en la PO-550 a su paso por Vilalonga

El suceso tuvo lugar a la altura del lugar de Rouxique y el vehículo quedó completamente calcinado

Sandra Rey
22/03/2026 21:13
El vehículo durante el incendio
El vehículo durante el incendio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un coche quedó completamente calcinado en la tarde-noche de este domingo, 22 de marzo, tras comenzar a arder en la PO-550 a su paso por la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, concretamente a la altura de los semáforos del lugar de Rouxique.

Según confirman fuentes municipales, se trataba de un vehículo smart a gasolina que empezó a echar humo, motivo por el que estacionó al margen de la vía y, automáticamente, comenzó a arder, señalan.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y Emergencias Sanxenxo.

El vehículo tras la intervención de Emergencias Sanxenxo
El coche tras la intervención de Emergencias Sanxenxo
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina