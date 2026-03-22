Arde un coche en la PO-550 a su paso por Vilalonga

El vehículo durante el incendio Cedida

Un coche quedó completamente calcinado en la tarde-noche de este domingo, 22 de marzo, tras comenzar a arder en la PO-550 a su paso por la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, concretamente a la altura de los semáforos del lugar de Rouxique.

Según confirman fuentes municipales, se trataba de un vehículo smart a gasolina que empezó a echar humo, motivo por el que estacionó al margen de la vía y, automáticamente, comenzó a arder, señalan.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y Emergencias Sanxenxo.