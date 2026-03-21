Un día de lluvia equivale a una noche de alojamiento gratis: así es el "Seguro de Sol" del Hotel Nanín en Sanxenxo

Exterior del hotel sanxenxino DA

Ante la incertidumbre meteorológica que suele acompañar a las festividades de principios de abril, el Hotel Spa Nanín Playa de Sanxenxo impulsa de nuevo una de sus iniciativas más aclamadas: el "Seguro de Sol", una propuesta con la que el establecimiento regala a sus clientes una noche de alojamiento gratuita por cada día de Semana Santa (específicamente las reservas entre el 1 y el 4 de abril) en el que llueva.

Para dotar a la promoción de total transparencia, el hotel se apoya en los datos oficiales de MeteoGalicia, de forma que se considerará "día de lluvia" aquel en el que se acumulen más de dos litros por metros cuadrado en una sola hora, entre las 9 y las 21 horas, según la estación meteorológica ubicada en Sanxenxo.

Las noches de regalo obtenidas podrán ser disfrutadas durante los meses de abril, mayo y primera quincena de junio, permitiendo a los viajeros regresar al hotel en plena primavera y bajo mejores condiciones climática.

La oferta es exclusiva para ventas directas a través de su página web oficial o contacto telefónico, reforzando así el vínculo directo con el viajero. Además, la promoción está sujeta a una estancia mínima de tres noches y cuenta con plazas limitadas.