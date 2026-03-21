La Escuela Municipal de Música de Sanxenxo incorpora la especialidad de violín a su oferta educativa

El alumnado de violonchelo participando en una master class con el solista de la Real Filarmónica de Galicia, Millán Abeledo Malheiro Cedida

La Escuela Municipal de Música de Sanxenxo continúa ampliando su formación con la incorporación de la especialidad de violín en su oferta educativa. Como prueba de la alta demanda de este instrumento, tres de las cuatro plazas de este curso ya están cubiertas.

En total, la Escuela de Música cuenta con 15 materias instrumentales, que son: piano, oboe, flauta, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba/bombardino, guitarra, violonchelo, violín, contrabajo y percusión. Además, también se imparte n clases de ‘Iniciación Musical’ y ‘Música y Movimiento’.

Actualmente, la escuela cuenta con 221 alumnos y lista de espera en algunos instrumentos, especialmente en las clases de Piano y Guitarra para adultos. El equipo docente está formado por 15 profesores y el director, Benjamín Dorado, que se encargan de la educación musical desde la base hasta que son adultos.

Asimismo, durante este curso se continúan con las audiciones públicas, donde las familias podrán ver los avances y se prevé realizar también alguna actuación en el exterior.

Por otro lado, recientemente el alumnado de violonchelo disfrutó de una master class con el solista de la Real Filarmónica de Galicia, Millán Abeledo Malheiro, una experiencia enriquecedora.