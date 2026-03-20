Sanxenxo recibe ocho ofertas para gestionar el Plan Concilia y los obradoiros de Carnaval, Navidad y Semana Santa

Niños y niñas participando en actividades del Plan Concilia hace unos años Concello

Un total de ocho empresas optan a las gestión del Plan Concilia y los obradoiros de Navidad, Carnaval y Semana Santa en Sanxenxo, que son: Asociación Xuvenil Saraiba do Mar, Axiña Servicios Deportivos, Elisa Estévez Rodríguez, Nordelaina, Silvia Calvelo Rodríguez, Sonaga Gestión, Sportmadness Eventos y Supernova Asistencias.

La Concejalía de Educación dirigida por Nati Parada, sacó a licitación el servicio por 213.807 euros, dividido en dos lotes, con una duración de dos años. Uno para el Plan Concilia que, por primera vez, cubrirá todo el periodo vacacional, incluidos los días de junio y septiembre (después y antes de que empiece el curso), y otro para los obradoiros de Navidad, Carnaval y, por primera vez, en Semana Santa, de lunes a Jueves Santo. Estos últimos tendrán un horario de 9 a 14:30 horas, un total de 221 plazas, y se llevarán a cabo en el colegio de Nantes.

El Plan Concilia contará, un año más, con dos ubicaciones para facilitar el acceso a las familias. Uno se desarrollará en el colegio de O Telleiro (Noalla) y otro en el A Florida (Sanxenxo). En total, se pondrán a disposición 910 plazas, 94 por quincena, y se reservan hasta 40 para niños y niñas con diversidad funcional. El precio por quincena es de 45 euros y, para el período completo, 230 euros. Respecto al horario, será de 8 a 15:30 horas, incluyendo la opción de llevar comida de casa, o de 9:30 a 14 horas, para los que no coman en las instalaciones municipales. En el caso de hacer uso del servicio de fiambrera y del plan madruga, las familias deberán abonar diez euros más por quincena.

La empresa adjudicataria realizará una reunión previa al inicio del servicio para dar a conocer la dinámica de funcionamiento, así como la programación y actividades previstas.