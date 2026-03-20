El primer club de lectura llega a Sanxenxo de la mano de la Asociación Cultural Andarela

Participantes en la última limpieza de playas organizada por Andarela Facebook

La idea de organizar un club de lectura en Sanxenxo, cuenta la presidenta de la Asociación Cultural Andarela, Estrella Martínez, surgió como lo suelen hacer las mejores ideas: en una conversación entre amigos. Esa charla, que tuvo lugar en Navidad, fue el germen de lo que hoy ya es el primer club de lectura de la localidad.

El objetivo de iniciar esta nueva actividad, cuenta Martínez, es crear un espacio en el que los vecinos y vecinas de Sanxenxo puedan comentar un libro seleccionado previamente por los participantes y, además, tengan una alternativa de ocio cultural en la localidad. “Poder manter charlas amenas sobre a vida e a literatura”, dice.

Primera lectura

Las reuniones está previsto que se hagan en la Casa da Cultura de Nantes, un viernes al mes a las ocho de la tarde.

La primera lectura escogida –lo que buscan es que sean todas sean obras escritas en galego y por lo tanto que la actividad se desarrolle en este idioma– es ‘Ollos de Auga’ del escritor Domingo Villar. “Escollemos esta obra pola facilidade de atopala en bibliotecas ou librerías. Ademais é un libro sinxelo e ten a súa versión en castelán por se alguén a quere”, cuenta Martínez.

Los interesados en participar en esta nueva aventura de la asociación ya pueden inscribirse a través del correo electrónico: andarelaasociacion@gmail.com. El precio para participar en la actividad es de doce euros para las personas que no son socias y es totalmente gratuita para aquellos que sí lo son.

Una vez que ya haya un buen número de personas anotadas –la actividad está diseñada para el público adulto– se organizará una reunión para dar toda la información sobre el club de lectura y, si es necesario, llegar a un acuerdo para variar el día y la hora escogida para llevar a cabo las reuniones.

Desde Andarela esperan que la iniciativa tenga una gran acogida por parte de los vecinos y vecinas de Sanxenxo. “En outros sitios funcionan moi ben así que comezamos con ilusión”, detalla Martínez.

Limpieza de playas

Mientras las solicitudes para formar parte del club de lectura de Andarela van llegando, la asociación continúa con sus actividades programadas.

La siguiente, debido al éxito de convocatoria que tuvo la anterior y lo necesaria que es, es una nueva limpieza de playas. La cita es el 22 de marzo a las diez y media en el parking de A Lanzada (playa en la que se actuará) y estarán acompañados por los compañeros Amigos da Dorna de Portonovo.

La recogida de basura se prevé que se lleve a cabo durante dos horas. La organización pide a las personas voluntarias que acudan con calzado y ropa cómoda, guantes reutilizables y, además, agua para hidratarse durante la actividad. El resto del material necesario para la limpieza del arenal lo entregarán a los participantes la propia asociación.