Sanxenxo
La Guardia Civil interviene más de 10.000 bebidas mal etiquetadas en Sanxenxo
Los envases no estaban debidamente rotulados en idioma castellano
El pasado martes 17, agentes de la Patrulla fiscal y fronteras de Vilagarcía de Arousa, durante una inspección en materia fiscal a una empresa de distribución de bebidas en Sanxenxo, incautaron un total de 10.162 envases de diversa capacidad de refrescos azucarados y 72 de bebidas energéticas mal etiquetadas.
Los productos estaban almacenados en diversos palés, constatando que muchos non estaban debidamente rotulados en idioma castellano. Según la Ley 17/20211 de seguridad alimentaria y nutrición, todo aquel producto mal etiquetado se considera inseguro, procediendo así a la aprehensión de los envases y puesta a disposición de la autoridad sanitaria competente.