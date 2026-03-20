La Guardia Civil interviene más de 10.000 bebidas mal etiquetadas en Sanxenxo

Una de las bebidas mal etiquetadas Cedida

El pasado martes 17, agentes de la Patrulla fiscal y fronteras de Vilagarcía de Arousa, durante una inspección en materia fiscal a una empresa de distribución de bebidas en Sanxenxo, incautaron un total de 10.162 envases de diversa capacidad de refrescos azucarados y 72 de bebidas energéticas mal etiquetadas.

Los productos estaban almacenados en diversos palés, constatando que muchos non estaban debidamente rotulados en idioma castellano. Según la Ley 17/20211 de seguridad alimentaria y nutrición, todo aquel producto mal etiquetado se considera inseguro, procediendo así a la aprehensión de los envases y puesta a disposición de la autoridad sanitaria competente.