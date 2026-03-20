Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La Guardia Civil interviene más de 10.000 bebidas mal etiquetadas en Sanxenxo

Los envases no estaban debidamente rotulados en idioma castellano

Sandra Rey
20/03/2026 18:04
bebidas mal etiquetadas
Una de las bebidas mal etiquetadas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El pasado martes 17, agentes de la Patrulla fiscal y fronteras de Vilagarcía de Arousa, durante una inspección en materia fiscal a una empresa de distribución de bebidas en Sanxenxo, incautaron un total de 10.162 envases de diversa capacidad de refrescos azucarados y 72 de bebidas energéticas mal etiquetadas.

Los productos estaban almacenados en diversos palés, constatando que muchos non estaban debidamente rotulados en idioma castellano. Según la Ley 17/20211 de seguridad alimentaria y nutrición, todo aquel producto mal etiquetado se considera inseguro, procediendo así a la aprehensión de los envases y puesta a disposición de la autoridad sanitaria competente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina