Estiman la reclamación de un banco de siete inmuebles hipotecados por 30 millones a una inmobiliaria de Sanxenxo

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra estima el recurso presentado por una entidad bancaria para poder llevar a cabo la reclamación de siete fincas hipotecadas como garantía de préstamo de una inmobiliaria de Sanxenxo, y cuyo valor asciende hasta los 30 millones de euros.

Los hechos se remontan al año 2003, cuando dicha empresa hipotecó las propiedades de manera que, en caso de no poder hacer frente al pago, la institución financiera podría reclamar los bienes para responder a la deuda. En un primer momento, el acuerdo tasaba el préstamo en 12 millones de euros, ascendiendo hasta los 30 millones en 2010 con motivo de una división horizontal de los inmuebles y una modificación del plazo para devolver el préstamo.

Años más tarde, el banco reclamó la deuda, pero el Juzgado de Cambados paralizó el proceso de cobro de los bienes por falta de “aportación de la tasación/certificado de valoración de las diversas fincas cuya subasta se interesa”. Ante esto, la entidad financiera solicitó la ampliación del periodo de subsanación para poder aportar dicha documentación, pero en febrero de 2025 el tribunal cambadés dictó un auto por el que denegó la ejecución hipotecaria, siendo esta la resolución objeto del actual recurso.

La parte recurrente argumentó que el dictamen del Juzgado de Cambados “es contrario a derecho,” considerando que no estaba obligada a presentar la tasación de las fincas en virtud de la normativa vigente en el momento de la formalización del préstamo. De esta forma, alegó que el auto “impone requisitos que no eran exigibles en el momento de la constitución de la hipoteca”, solicitando que se estimase el recurso y permitir el avance del procedimiento.