El Concello de Sanxenxo ofrece 3.000 árboles gratis para repoblar parcelas como medida contra incendios

Fachada concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo ofrece 3.000 árboles gratuitos para repoblar parcelas ubicadas en las franjas secundarias de seguridad en el municipio para evitar incendios, un compromiso adquirido por el alcalde, Telmo Martín, durante las reuniones celebradas por las parroquias para la limpieza de fincas y mejorar la gestión de la biomasa, en el marco del convenio con el Seaga.

Las especies compatibles para la zona, cedidas por la Consellería de Medio Rural, son: cerezos, robles, castaños y nogales. Los árboles serán entregados por el Concello a los propietarios que lo soliciten. El número de ejemplares se decidirá en función de la superficie de la finca, a razón de un árbol por cada siete metros cuadrados, hasta agotar existencias.

Los vecinos podrán informarse y solicitar los árboles en la oficina de Medio Ambiente del Concello durante la semana del 23 al 27 de marzo, en horario de 9 a 14 horas, siendo necesario acreditar la titularidad de la parcela, así como el cumplimiento de la normativa de gestión de biomasa.

El reparto de árboles se hará en dos fases: la primera a finales de marzo y comienzos de abril; y la segunda en el mes de octubre, con el objetivo de garantizar un mayor éxito de plantación.