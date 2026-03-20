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Sanxenxo

Adjudican por casi 1,1 millones la mejora de la movilidad para peatones entre Noalla y Aios

Los trabajos se harán en la EP-9208 y el plazo previsto para la ejecución de las obras es de nueve meses

Sandra Rey
20/03/2026 20:42
Un tramo de la EP-9208
Un tramo de la EP-9208
EC
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El presidente de la Diputación, Luis López, anunció este viernes la adjudicación de las obras de mejora de la movilidad peatonal de la EP-9208 entre Noalla y Aios por cerca de 1,1 millones de euros. La actuación abarca un trecho de cerca de un kilómetro y tiene como objetivo la creación de un itinerario peatonal en el margen derecho de la carretera para mejorar las condiciones de seguridad de la vía.

Las obras incluyen la creación de una senda de 2,5 metros en una zona con una importante afluencia de peatones debido a la localización de focos de atención como el cementerio y la iglesia de Noalla, o el itinerario peatonal EP-9112 que comunica con la playa de A Lanzada.

También, se contempla la rehabilitación del firme de la carretera para recuperar las característica funcionales de la capa de rodadura, el acondicionamiento y la mejora de los frontales de las parcelas con edificaciones en el margen izquierdo para unificarlos, la renovación y mejora de las paradas de autobús, la disposición de pasos de peatones sobreelevados y reductores de velocidad, y la sustitución de cunetas profundas por otras remontables.

Además, se renovará el alumbrado público, con el soterramiento de la red, y el mobiliario urbano. El plazo de ejecución de los trabajos es de nueve meses.

La aprobación de la adjudicación de las obras en la EP-9208 forma parte de un paquete de medidas aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno de esta semana por un valor de 2,1 millones de euros para actuar en carreteras provinciales de los concellos de Cercedo-Cotobade, Ponte Caldelas y Sanxenxo.

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