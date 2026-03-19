Marta Martínez Novoa presenta su libro ‘Familias que duelen (sin querer)’ en Sanxenxo

La autora con sus obras RR SS

La autora Marta Martínez Novoa presenta este viernes, 20 de marzo, en el Hotel Atlante de Sanxenxo, a las 20 horas, su libro ‘Familias que duelen (sin querer)’. Se trata de una actividad organizada por la Librería Nós, del mismo municipio, y que está abierta a todo el público. La autora estará acompañada por la escritora y directora de la colección Dombate de la Editorial Galaxia, Tamara Andrés.

Con su libro, Martínez Novoa invita al lector a revisar su pasado –que aún lo acompaña,–con el fin de comprender cómo el entorno familiar influye en quien somos a día de hoy y por qué arrastramos ciertas inseguridades, miedos y patrones que se repiten una y otra vez.

Otros libros de Marta Martínez Novoa, y que también han sido presentados por la Librería Nós, son 'El Síndrome de la Chica Buena' y 'Que sea Amor del Bueno', dos títulos que buscan que el lector haga introspección sobre su relación consigo mismo y con el mundo, y también en cuanto a las parejas.

Además de escritora, Martínez Novoa es una psicóloga graduada por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente ejerce dicho oficio en el municipio de Sanxenxo y, además, sube contenido relacionado a redes sociales.