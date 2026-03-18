La Coral Santa María de Adina celebra sus 40 años con conciertos y una exposición fotográfica

La coral en el concierto por el Día das Letras Galegas del año pasado RR SS

La Coral Polifónica Santa María de Adina celebra este año su 40 aniversario, conmemorándolo con diferentes conciertos y una exposición fotográfica con la que mostrar a los vecinos y visitantes la amplia trayectoria de la agrupación.

De esta manera, los eventos para celebrar su andadura desde 1986 comenzarán el 11 de abril con un conicierto benéfico organizado en colaboración con el Concello de Sanxenxo. En la cita, además de la propia coral, participarán otras dos agrupaciones invitadas, la asociación Os Gatiños de Portonovo y un pianista acompañante. También en abril, el día 25 se hará un concierto con un conjunto de saxofonistas.

Además, a lo largo del año también realizarán un concierto por el Día das Letras Galegas, otro en verano y, finalmente, un concierto de panxoliñas en Navidad. Aún se desconocen las fechas exactas de dichos eventos musicales, así como su ubicación, pero desde la organización irán comunicandolo a medida que se vayan acercando las citas.

Asimismo, también esta prevista una exposición fotográfica con la que mostrar la trayectoria de la coral a lo largo de sus 40 años. La intención es que la muestra se haga de cara al mes de septiembre.