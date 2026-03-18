El Concello de Sanxenxo asumirá la gestión de la recogida de basura y limpieza viaria

Un camión de la basura en la zona portuaria de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo ha decidido asumir la gestión directa de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. El gobierno local llevará al próximo Pleno ordinario, el día 30 de marzo, la propuesta, así como la decisión de no adjudicar el nuevo contrato en licitación por razones de interés público.

Tras dar por concluida la última prórroga de la actual empresa concesionaria de la prestación, Ascan, y ante la falta de una propuesta de adjudicación, a escasas semanas de la campaña estival, el gobierno sanxenxino ha decidido promover la gestión de la recogida de basura y limpieza viaria.

Además, cabe recordar, que en l nuevo pliego de la basura se incluía la limpieza de las playas. Una cuestión que ahora es preciso reconsiderar tras la transferencia de las competencias del litoral a la Xunta de Galicia, lo que conlleva un nuevo marco jurídico que va a requerir un análisis de todas las tareas y servicios vinculados a las playas.

El Concello subrogará a los 26 trabajadores adscritos a los servicios y reforzará la maquinaria y contenedores necesarios para ofrecer un servicio de mayor calidad al municipio. Mientras se formaliza la asunción de la gestión directa, la actual concesionaria continuará con la prestación del servicio durante un plazo mínimo de 90 días y un máximo de 180 días, según la normativa vigente.