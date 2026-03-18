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Sanxenxo

El CIM de Sanxenxo organiza un café-coloquio sobre trastornos del sueño el 26 de marzo

Para poder asistir, es necesaria inscripción previa

Redacción
18/03/2026 20:15
La psicóloga Chus Abeledo en un coloquio anterior
Cedida
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El CIM de Sanxenxo, en el marco de la tercera edición del ciclo “Saúde e Muller,” organiza para el 26 de marzo el café-coloquio “Trastornos do sono: detección e tratamento”. La cita será en el salón de actos de la Casa de Cultura de Adina, a partir de las 17 horas, y la charla estará impartida por la psicóloga especialista en perspectiva de género, Chus Abeledo, quien ya ha participado en anteriores sesiones del ciclo.

Se tratará de un espacio abierto y próximo para que todas las participantes puedan hablar, compartir sus experiencias, resolver dudas y conocer mejor como cuidar su descanso.

La actividad está dirigida a público general, pero es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico cim@sanxenxo.org, pues las plazas son limitadas.

Desde el CIM de Sanxenxo son varias las actividades que organizan orientadas a mujeres, buscando tocar diferentes temas y cuestiones en las que poder ayudarlas.

Recientemente, organizaron un taller de risoterapia con el objetivo de ofrecer un espacio en el que las mujeres puedan liberar el estrés diario y, además reconectar de manera emocional con ellas mismas.

Asimismo, en el marco del ciclo “Saúde e Muller”, son diversas las charlas que se hacen a lo largo del año.

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