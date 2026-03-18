El BNG de Sanxenxo exige que se mida “de xeito inmediato” el gas radón en el Emilia Pardo Bazán

Octavio González, portavoz del BNG de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El BNG de Sanxenxo exige al gobierno municipal que priorice la contratación, “de xeito inmediato e urxente”, de un estudio completo de medición de la concentración de gas radón en todas las aulas y espacios de trabajo ubicados en el sótano del auditorio Emilia Pardo Bazán.

Tal y como explica el portavoz, Octavio González, son muchos los usuarios y usuarias que hacen uso de las instalaciones situadas en la planta más baja del auditorio, que se caracterizan “por seren espazos baixo terra, sen fiestras e, polo tanto, sen posibilidade de ventilación natural”. En esta línea, González recuerda que Sanxenxo está catalogada como una de las zonas de más alta concentración de gas radón de toda Galicia y del estado español, debido a la naturaleza granítica de su suelo.

“Como institución titular das instalacións, o Concello de Sanxenxo ten a obriga de garantir a seguridade de todos e todas as usuarias, moitas das cales son menores”, señala el portavoz nacionalista.

En el caso de que los resultados confirmasen una presencia elevada del gas, el Bloque exige que se adopten las medidas correctoras pertinentes, como garantizar un correcto uso de los sistemas de ventilación, con el objetivo de reducir la concentración hasta niveles seguros.