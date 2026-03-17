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Sanxenxo

"Pop a Feira" aterriza en Sanxenxo con Íñigo Quintero, Malmö 040, Inazio y Pavlenha como primeras confirmaciones

Será el 13 de agosto y la iniciativa forma parte del festival Costa Feira

Sandra Rey
17/03/2026 18:27
El coruñés Íñigo Quintero se hizo conocido en 2022 por su tema 'Si No Estás'
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La organización del festival Costa Feira de Sanxenxo presenta "Pop a Feira", un nuevo formato del evento musical y que cuenta con artistas como Íñigo Quintero, Malmö 040, Inazio y Pavlenha como primeras confirmaciones.

Se trata de un día entero de música y que tendrá lugar en la misma ubicación, en el polígono industrial de Nantes, el día 13 de agosto. Las entradas saldrán a la venta el jueves 19 de marzo, a las 12 horas, y desde la organización afirman que aún quedan otro artistas por anunciar.

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