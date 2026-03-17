El Concello de Sanxenxo amplía las horas del SAF y consigue reducir listas de espera

Inicio del curso gratuito de atención sociosanitaria impartido por la actual concesionaria Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través del departamento de Servicios Sociales dirigido por Paz Lago, ha ampliado las horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) unas mil horas más, lo que ha permitido eliminar la lista de espera de los usuarios con mayor grado de dependencia (siete personas), además de reducir las de grado dos a tres personas.

Esta medida forma parte del principal objetivo del ejecutivo local de eliminar la lista de espera completa del servicio. Por ello, de acuerdo con la anterior empresa, el gobierno municipal rescindió la concesión y adelantó el concurso para pasar de las 52.252 horas a las 84.000 anuales, un aumento que se hará de manera progresiva.

Actualmente, el Concello atiende a través del SAF a 73 familias y mantiene en lista de espera a 96, de las cuales 26 pertenecen al grado dos y 70 al grado uno.

La nueva concesionaria, Idades, asume tanto el servicio de dependencia –operativo de lunes a domingo entre la 7 y las 22 horas–, como la modalidad básica, disponible en días laborables en el mismo horario.

Además, se compromete a activar nuevas altas en un plazo máximo de dos días, o en apenas 60 minutos en casos urgentes, y a disponer de personal de guardia para cubrir ausencias imprevistas, integrado en el equipo y localizable mediante teléfono corporativo.

Asimismo, refuerzan su actividad con el programa “Coñece o teu municipio”, que incluirá salidas culturales de no más de cuatro horas de duración y acompañadas de las personas cuidadoras; el programa “Camiña”, para la estimulación y el fomento de ejercicio físico con rutas programadas por la localidad; y “Constitución de grupos de axuda mutua”, diseñado para ayudar a las personas cuidadoras de personas dependientes.

Formación

En colaboración con el Concello, Idades inició ayer un curso gratuito de atención sociosanitaria a domicilio en el Centro de Día con un total de 25 plazas cubiertas y con personas interesadas en lista de espera. La formación consta de un total de 60 horas, 40 de ellas teóricas y 20 prácticas en empresa, donde están acompañadas por trabajadoras ya en activo en el servicio.

Tras la formación, la empresa realizará una selección buscando los perfiles más idóneos con la posibilidad de incorporar a una o varias personas inscritas en el servicio que ofrece el Concello de Sanxenxo.