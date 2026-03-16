Una empresa y una UTE optan al servicio de salvamento en los 18 arenales de Sanxenxo

Socorristas en la playa de Silgar Cedida

El proceso de contratación del servicio de salvamento y socorrismo en playas para el verano avanza con un total de dos ofertas, una de Salvar, Formar y Socorrer, la empresa que gestionó el servicio durante los últimos años, y otra de la UTE formada por Top Rescue S.L. y PC Salvamento Sanxenxo

Este servicio salió a concurso por 4.032.796 euros durante cuatro años. Los 87 socorristas se repartirán por los arenales de Pampaído que, por primera vez, contará con este servicio, Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nª Señora de A Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro - A Lanzada.

Para poder ampliar los horarios, si fuera necesario, el Concello valorará las empresas que ofrezcan 150 horas más de las ya previstas por cada una de las playas. También se puntuará el licitador que se comprometa a reparar y mantener los módulos de socorrismo, así como las torres, sillas y cartelería; que realice campañas de educación ambiental y hábitos saludables e instale pantallas digitales informativas en el exterior.

En cuanto a la apertura del servicio, Silgar contará con socorristas desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de lunes a domingo, de 12 a 20 horas. Del 1 de julio al 31 de agosto, se ampliará de 11:30 a 20:30. En Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo, el servicio se abrirá el 1 de junio hasta el 14, en horario de 12 a 20 horas, los viernes, sábados y domingos. A partir del 15, habrá vigilancia durante toda la semana. En el resto de arenales, el servicio se prestará desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de 12 a 20 horas.

En cuanto al equipamiento, además de las embarcaciones, el servicio se reforzará con una moto para tareas de control, así como un vehículo de intervención para emergencias.