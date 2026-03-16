Sanxenxo se posiciona entre los diez destinos rurales más buscados para la Semana Santa en España

Imagen de archivo de turistas en el paseo de Silgar Mónica Ferreirós

El municipio de Sanxenxo, capital gallega del turismo, se posiciona en el séptimo puesto de los destinos rurales más buscados para esta Semana Santa en España, según información recopilada por la plataforma de alojamientos Airbnb, siendo el único destino de Galicia en el top diez.

Así, desde la plataforma indican que cada vez más viajeros buscan destinos rurales costeros donde desconectar, explorar y reconectar energías, siendo Sanxenxo uno de los destinos más populares de la comunidad gallega. Conocido por sus playas, su animado puerto y el relajado ambiente junto al mar, el municipio está rodeado de calas pintorescas y pueblos pesqueros que ofrecen a los visitantes lo mejor de la costa gallega.

Según los últimos datos de Airbnb, las búsquedas nacionales de destinos rurales en España han aumentado casi un 15% esta temporada, lo que refleja un interés creciente, año tras año, por paisajes naturales, aire puro y experiencias locales.

Asimismo, son las familias “millennials” (personas nacidas entre 1981 y 1996) las que lideran esta tendencia: el 35% de todas las búsquedas de esta generación se centran en destinos rurales, mostrando una clara preferencia por escapadas tranquilas.

“Los destinos rurales siguen ganando popularidad entre los viajeros españoles esta Semana Santa. Este año buscan desconectar de la rutina y disfrutar del tiempo de calidad, especialmente en destinos costeros, combinando naturaleza, actividades al aire libre y cultura local”, explica Jaime Rodríguez de Santiago, director general para España y Portugal de Airbnb Marketing Services S. L.