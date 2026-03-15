Sanxenxo sacará a licitación el centro de día por 3,3 millones y un periodo de cuatro años

Telmo Martín y Fabiola García en una visita al centro de día de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo sacará a licitación la gestión del centro de día municipal Virxe do Carme por 3,3 millones de euros y un periodo de cuatro años. El valor de esta acción se incrementa en 700.000 euros respecto al anterior contrato y según indican desde el gobierno local, la mayor parte del presupuesto se destinará a la partida de personal con una ampliación de las horas en materia de limpieza, cocina, trabajadora social y enfermería.

El centro de día se encuentra en estos momentos al máximo de su capacidad con ochenta usuarios, ofreciendo una atención integral y polivalente que abarca direrentes necesidades de las personas usuarias.

Este centrop cuenta, además, con un servicio de transporte adaptado a las características y a la movilidad de las personas dependientes, con conductor y auxiliar de apoyo para la recogida y regreso de los usuarios en el domicilio, según las rutas organizadas y establecidas por el personal responsable.

Actualmente, estas instalaciones asistenciales constan de un edificio de planta baja distribuida en cuatro zonas: dirección y administración, área de estancia, área de actividades y zona de servicios generales.

Mejora del espacio exterior

El Concello, a través del plan +Provincia, acomete obras de mejora en el jardín y espacio exterior y procede a la instalación de una pérgola para crear una zona de sombra y en la zona verde se colocarán mesas para generar zonas de estancia temporales. Además, se reemplazará la deteriorada cubierta de metracrilato por una chapa tipo panel sándwich y un nuevo cierre metálico, así como la mejora de la iluminación.