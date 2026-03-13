El alcalde, la conselleira, el delegado territorial y los concejales con el distintivo Cedida

El Concello de Sanxenxo suma un nuevo sendero azul con la ruta Areas-Punta Festiñanzo, donde ayer se izó la bandera que representa este reconocimiento. El municipio cuenta ya con nueve trayectos con dicho distintivo, uno más que en el año pasado, posicionándose como uno de los concellos con más senderos azules de toda España.

Así, este año, en total Sanxenxo cuenta con 35 kilómetros de sendas conformadas por la Ruta de los Carballos de Aldariz, la Senda Fluvial del Río Pintillón, Canelas-Punta Cabicastro, Montalvo-Major, Paxariñas-Montalvo, Sanxenxo-Portonovo, el Sendero Mágico de A Lanzada, la ruta del Con da Romaíña-Con da Ventureira, y Areas-Punta Festiñanzo

Este último sendero en concreto tiene una longitud de cerca de 1,5 kilómetros y durante su recorrido puede contemplarse un complejo dunar, las playas de Areas y dos Mortos y, desde Punta Festiñanzo, se tiene una amplia vista del puerto de Sanxenxo.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, y los concejales de Turismo, Juan Deza, y Medio Ambiente, Yago Torres, acudió ayer a la senda para presenciar el izado de la nueva bandera azul, que destaca el compromiso del Concello en Sanxenxo con la recuperación y puesta en valor de los caminos que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno.

“No 2017 comezamos a apostar polos sendeiros azuis e démonos conta que era unha boa forma de poñer en valor un dos nosos principais activos: A paisaxe”, dijo Martín.