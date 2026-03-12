Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Marcos Carramal, de Adina, es el representante de Galicia en la Olimpiada Nacional de Geografía

Las pruebas se celebrarán en León los días 17 y 18 de abril

C. Hierro
12/03/2026 18:33
Marcos Carramal, de Sanxenxo, representará a Galicia en las olimpiadas de Geografía
Marcos Carramal, de Sanxenxo, representará a Galicia en las olimpiadas de Geografía
Marcos Carramal, vecino de 17 años de Adina y estudiante de 2º de Bachillerato del IES de Vilalonga, representará a Galicia en la Olimpiada Nacional de Geografía.

El joven quedó de primero en la fase celebrada en Santiago y ahora se prepara para las pruebas que se celebrarán en León los días 17 y 18 de abril organizadas por el Colegio de Geógrafos y la Asociación Española de Geografía. En esta fecha se pondrán a prueba los conocimientos de todos los alumnos y alumnas clasificados en las fases locales.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, recibieron en el día de ayer al sanxenxino -que fue acompañado por su profesor de Geografía e Historia y su preparador para las pruebas, Gonzalo Ballesteros- en el Concello y le desearon la mejor de las suertes en la Olimpiada.

“É un orgullo que un veciño leve o nome de Sanxenxo a unhas probas nacionais de Xeografía. Tes todo o noso apoio e recoñecemento”, le indicó el alcalde tras este encuentro.

Por su parte la concejala de Educación incidió en la importancia de la implicación de los docentes en este tipo de experiencias académicas. Así, señaló, que su figura “é fundamental” para los alumnos y alumnas que compiten.

