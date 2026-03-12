Loquillo actuará en Sanxenxo este verano

Concierto de Loquillo en el Movistar Arena de Madrid EFE

El festival Costa Feira de Sanxenxo suma a un nuevo artista más a su cartel: Loquillo.

A través de un juego de pistas en sus redes sociales, los organizadores dieron a conocer el nuevo directo que formará parte de los conciertos organizados para este verano.

Uno de los grandes nombres del rock español, más de 40 años sobre los escenarios, su estética de rockero es inconfundible y ha marcado generaciones con sus canciones, con estos enunciados, comunicaron, finalmente su nombre.

A pesar de que la mayoría de la gente lo tuvo claro desde la primera de las pistas, la última fue la más obvia, ya que nombraron uno de sus temas más famosos: 'Cadillac Solitario'.

Esta es la segunda vez que Loquillo se sube al escenario del festival Costa Feira, después de que lo hiciese en el año 2024.

Otras confirmaciones

Los organizadores ya han anunciado, con este cantante, cuatro de los conciertos que llenarán de música las noches de verano de Sanxenxo.

Así, Loquillo estará acompañado por Nicky Jam (3 de agosto), Rusowsky (15 de agosto) y Taburete (20 de agosto).