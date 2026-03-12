Mi cuenta

Sanxenxo

El Concello abre el plazo de inscripción para el taller infantil que celebrará en Semana Santa

C. Hierro
12/03/2026 00:42
Fachada concello de Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo abre el plazo de inscripción para el taller de Semana Santa que tendrá lugar del 30 de marzo al 2 de abril, en horario de 9 a 14:30 horas. Esta actividad, que la organiza por primera vez el gobierno local, está diseñada para niños y niñas entre los tres y los doce años de edad.

Las plazas son limitadas y tienen un precio de 20 euros para empadronados y 25 para los que no lo estén.

El plazo de inscripción se cierra el 20 de marzo a las dos de la tarde y se adjudicarán por orden de llegada. Antes de formalizar la inscripción, el Concello señala que debería hacerse el pago de la misma, ya sea de manera online a través de la OVT de Terra Sanxenxo o realizando el pago directamente en la entidad bancaria.

