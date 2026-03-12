El Concello abre el plazo de inscripción para el taller infantil que celebrará en Semana Santa

Fachada concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo abre el plazo de inscripción para el taller de Semana Santa que tendrá lugar del 30 de marzo al 2 de abril, en horario de 9 a 14:30 horas. Esta actividad, que la organiza por primera vez el gobierno local, está diseñada para niños y niñas entre los tres y los doce años de edad.

Las plazas son limitadas y tienen un precio de 20 euros para empadronados y 25 para los que no lo estén.

El plazo de inscripción se cierra el 20 de marzo a las dos de la tarde y se adjudicarán por orden de llegada. Antes de formalizar la inscripción, el Concello señala que debería hacerse el pago de la misma, ya sea de manera online a través de la OVT de Terra Sanxenxo o realizando el pago directamente en la entidad bancaria.