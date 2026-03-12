La Asociación Cultural Andarela organiza una nueva cita para la limpieza de la playa de A Lanzada

Participantes en la última limpieza de playas organizada por Andarela Facebook

La Asociación Cultural Andarela, debido al éxito de convocatoria de la última cita para la limpieza de playas, programa una nueva fecha para, de nuevo, retirar basura de los arenales. En esta actividad contarán con la ayuda de los socios de Amigos da Dorna de Portonovo.

La fecha escogida en esta ocasión es el 22 de marzo y la playa, A Lanzada. La quedada para comenzar con la retirada es a las diez y media en el parking del arenal, el ubicado más cerca al colegio.

Está previsto que la recogida de basura esté activa durante dos horas, es por ello que el lema con el que promocionan la iniciativa es: Canto lixo se pode recoller en dúas horas?

Desde la organización piden a los voluntarios y voluntarias que asistan a esta cita con calzado y ropa adecuada para realizar la tarea. Además es necesario que lleven sus propios guantes reutilizbles para recoger los restos de la arena y se recomienda que lleven agua para poder hidratarse durante la actividad.

No es necesaria inscripción previa, es por ello que, aquellas personas interesadas en participar en la iniciativa de limpieza únicamente tienen que acudir al punto de encuentro en la fecha y hora acordada.