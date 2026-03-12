Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Adjudican la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira por 133.000 euros

La empresa, que es Amazing Up, tiene un plazo de ejecución de todos los trabajos de dos meses

C. Hierro
12/03/2026 17:54
Exterior del Centro de Interpretación de A Telleira en Sanxenxo
Exterior del Centro de Interpretación de A Telleira en Sanxenxo
Cedida
El Concello de Sanxenxo adjudicó a ‘Amazing Up’ la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga por un total de 133.100 euros. El plazo de ejecución de las obras es de tan solo dos meses.

Los trabajos, señala el gobierno local, deberán garantizar la accesibilidad y la comprensión de los contenidos a públicos diversos, atendiendo a distintos rangos de edad, nacionalidad y nivel educativo. Además, la museografía deberá ser atractiva, didática e inclusiva, y ofrecerá diferentes niveles de profundidad para adaptarse tanto a visitantes ocasionales como a aquellos interesados en un conocimiento más detallado.

l objetivo de estos trabajos es que el espacio se convierta en un foco de difusión de los valores ecológicos y etnográficos de esta zona y que fomente el turismo ambiental y ornitológico, especialmente en los meses de otoño e invierno, momento en el que más de 200 especies diferentes de aves eligen este humedal para invernar.

El Centro de Interpretación de A Telleira, construido en 2003, cuenta con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados y se encuentra dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove, un ecosistema de gran valor ecológico.

Actualmente, el edificio está siendo objeto de una mejora integral para poder acoger las actividades para las que fue concebido. Así incluirá, por ejemplo, la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, salas de exposición, un espacio multiusos e, incluso, una tienda temática.

