La Feria de Oportunidades estrena ubicación en la Praza do Mar en Semana Santa

La Feria de Oportunidades vuelve a Sanxenxo los días 2, 3 y 4 de abril coincidiendo con la Semana Santa. La novedad de este año es que, las casetas, se ubicarán en la céntrica Praza do Mar, con el objetivo de atraer la mirada de más vecinos y visitantes.

La luz verde para la celebración de este evento en el nuevo emplazamiento se dio en el día de ayer a través de la Mesa Local de Comercio en la que participaron, entre otros, el concejal de Turismo, Juan Deza y Conchi Horro, presidenta de la asociación de comerciantes que la organiza.

En total la feria contará con un total de 18 puestos en los que se venderán todo tipo de artículos. Así, señalan que en las diferentes casetas se ofertarán desde ropa y calzado a alimentación pasando por complementos. Todo ello, con grandes descuentos.

En la reunión también se dio cuenta de todas las actividades llevadas a cabo por el comercio de Sanxenxo hasta ahora. Además, se comentaron las diseñadas para los próximos días y meses, como la que ya activa del Día del Padre, el Día de la Madre o la Vuelta al cole. De la misma manera se comentaron las iniciativas relacionadas con los vídeos promocionales grabados con los socios de Entretendas o los cursos de formación que se ofrecen a los mismos.

Tanto desde el Concello como por parte de los comerciantes se valoró de forma muy positiva todas estas actividades que tienen como meta incrementar las ventas en el comercio local.

Además, todos destacaron las nuevas fórmulas de distribución comercial de las pequeñas empresas y la necesidad de promocionar y ayudar al comercio retallista.